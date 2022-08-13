В Башкирии акция «Здоровая республика – здоровый регион» охватила более 100 000 человек

В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика - здоровый регион» в этом году было осмотрено 103 806 человек и проведено свыше 37 000 исследований, сообщает республиканский Минздрав. Акция продолжится и на следующей неделе.

Напомним, что в ходе акции по деревням и селам Башкирии курсируют «Поезда здорвоья» с необходимым для осмотров оборудованием и специалистами, среди которых уролог, офтальмолог, онколог, гинеколог, невролог, стоматолог и многие другие.

На данный момент, по информации Минздрава РБ, было обнаружено 3 367 подозрений на социально-значимые заболевания, в том числе туберкулез, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Граждан с выявленными заболеваниями или подозрениями на них взяли на контроль или направили на дообследование.

Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:

- Уфимский маршрут начинает работу в Благоварском районе (15.08-16.08 село Пришиб, 17.08-18.08 село Старокучербаево, 19.08-22.08 село Тан).

- Дуванский маршрут заканчивает работу в Дуванском районе (15.08-16.08 село Кадырово (Анзяк)).

- Нефтекамский маршрут начинает работу в Дюртюлинском районе (16.08-17.08 село Ангасяк, 18.08-19.08 село Маядык).

- Октябрьский маршрут заканчивает работу в Альшеевском районе (15.08-16.08 село Чебенли, 17.08-19.08 село Крымский).

- Стерлитамакский маршрут заканчивает работу в Кугарчинском районе (15.08-16.08 село Максютово) и начинает работу в Зианчуринском районе (17.08-19.08 село Баишево).

- Белорецкий маршрут заканчивает работу в Хайбулинском районе (15.08-17.08 село Бурибай, 18.08-19.08 село Уфимский).

Все шесть маршрутов передвигаются по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. Задействовано 26 мобильных передвижных комплекса и 156 специалистов.

Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».