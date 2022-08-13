В Уфе предложили несколько проектов по развитию внутреннего туризма

В частности, были представлены идеи создания сети глэмпингов на территории Уфы, круглогодичного оздоровительного центра отдыха в Демском районе, туристско-информационного центра, а также организации пирса для спуска лодок и музея «Центр башкирского пчеловодства и мёда». Суммарный объем инвестиций, рассматриваемых проектов составляет порядка 205 млн. руб.

Пресс-служба администрации Уфы