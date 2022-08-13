В Уфе предложили несколько проектов по развитию внутреннего туризма

В Уфе на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» 12 августа состоялось заседание Межведомственной инвесткомиссии, которое провел глава администрации города Ратмир Мавлиев. Заседание прошло в рамках Предпринимательского сабантуя.
В ходе заседания участниками было предложено несколько проектов по развитию внутреннего туризма, сообщает уфимская мэрия.
Проекты детально рассмотрели, а после этого было принято решение поддержать их. Глава администрации Уфы поручил оказать содействие авторам проектов и помочь подобрать земельные участки.
Фото: пресс-служба администрации Уфы