В Уфе предложили несколько проектов по развитию внутреннего туризма

В Уфе на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» 12 августа состоялось заседание Межведомственной инвесткомиссии, которое провел глава администрации города Ратмир Мавлиев. Заседание прошло в рамках Предпринимательского сабантуя.

Фото №1 - В Уфе предложили несколько проектов по развитию внутреннего туризма

В ходе заседания участниками было предложено несколько проектов по развитию внутреннего туризма, сообщает уфимская мэрия.

В частности, были представлены идеи создания сети глэмпингов на территории Уфы, круглогодичного оздоровительного центра отдыха в Демском районе, туристско-информационного центра, а также организации пирса для спуска лодок и музея «Центр башкирского пчеловодства и мёда». Суммарный объем инвестиций, рассматриваемых проектов составляет порядка 205 млн. руб.

Пресс-служба администрации Уфы

Проекты детально рассмотрели, а после этого было принято решение поддержать их. Глава администрации Уфы поручил оказать содействие авторам проектов и помочь подобрать земельные участки.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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