В Башкирии в квартире многодетной семьи произошел пожар, пострадала девочка

В Ишимбае утром 13 августа произошел пожар на пятом этаже МКД на ул. Бульварной. Проживала в этой квартире многодетная семья, но в момент происшествия дети остались дома одни под присмотром бабушки, которая живет в соседней квартире.

Фото №1 - В Башкирии в квартире многодетной семьи произошел пожар, пострадала девочка

По данным МЧС Башкирии, из зоны опасных факторов пожара было спасено 14 человек, среди них двое детей. Также эвакуировано 30 человек, в том числе 10 детей.

Вскоре пожар удалось потушить. В результате происшествия в больницу доставили пострадавшую девочку 2011 года рождения.

По уточненным данным в квартире проживает многодетная семья с 6 детьми. В момент возникновения пожара дома находилось четверо малолетних детей, в том числе пострадавшая девочка, 2011 года рождения. Именно она проснулась первой от шума и запаха дыма. Сработал пожарный извещатель. Девочка тут же начала будить всех младших. Вывела их в коридор в безопасное место. В это время подоспели и пожарные.

Пресс-служба МЧС по РБ

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

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