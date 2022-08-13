В Башкирии в квартире многодетной семьи произошел пожар, пострадала девочка

В Ишимбае утром 13 августа произошел пожар на пятом этаже МКД на ул. Бульварной. Проживала в этой квартире многодетная семья, но в момент происшествия дети остались дома одни под присмотром бабушки, которая живет в соседней квартире.
По данным МЧС Башкирии, из зоны опасных факторов пожара было спасено 14 человек, среди них двое детей. Также эвакуировано 30 человек, в том числе 10 детей.
Вскоре пожар удалось потушить. В результате происшествия в больницу доставили пострадавшую девочку 2011 года рождения.
Фото: пресс-служба МЧС по РБ