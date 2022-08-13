В Башкирии в квартире многодетной семьи произошел пожар, пострадала девочка

По уточненным данным в квартире проживает многодетная семья с 6 детьми. В момент возникновения пожара дома находилось четверо малолетних детей, в том числе пострадавшая девочка, 2011 года рождения. Именно она проснулась первой от шума и запаха дыма. Сработал пожарный извещатель. Девочка тут же начала будить всех младших. Вывела их в коридор в безопасное место. В это время подоспели и пожарные.

Пресс-служба МЧС по РБ