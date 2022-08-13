В Ишимбае готовятся к празднованию 90-летия с начала добычи первой башкирской нефти

К этой дате в городе запланирована реконструкция нескольких объектов. Сегодня с ходом работ ознакомился Глава Башкортостана. Радий Хабиров осмотрел улицу Губкина. Здесь выполняют капитальный ремонт. Строители завершают установку бордюров. Частично высажены деревья.

Радий Хабиров не просто поинтересовался, как работает подрядчик, но и сам пообщался с руководителем компании непосредственно на объекте. К юбилею в Ишимбае выполнят капитальный ремонт площади Первооткрывателей башкирской нефти. Проект стоимостью 470 млн рублей включает несколько этапов. В рамках первого строители уже приступили к прокладке инженерных сетей, установке гранитных бордюров.