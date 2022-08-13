Башкирские специалисты отремонтировали аварийный участок водовода в ЛНР

Специалисты из Башкортостана отремонтировали один из самых аварийных участков водовода в городе Красный Луч Луганской народной республики. Общая протяженность новых коммуникаций составила 1800 метров. Но работы на этом не завершены.

Одним из самых аварийных водоводов в Красном Луче считалась труба диаметром 300 миллиметров от центральной водопроводной насосной станции до улицы Новой. За последние годы было зафиксировано 29 повреждений, что приводило к подтоплению территорий и перебоям с водоснабжением.

Ждём, чтобы у нас вода качала круглые сутки. Трубы меняют, ждём улучшения. Надеемся. Дороги делают, это видно, с водой тоже, думаю, сделают. Мы благодарны всем: и Башкирии, и другим за помощь, за поддержку. Надеемся, что всё у нас скоро будет хорошо. Клавдия Шевчук, жительница г. Красный Луч

Башкортостан направил в Красный Луч не только ремонтные бригады, но и всю необходимую спецтехнику. Трубы и коммуникации также привезли гуманитарными конвоями. После сдачи объекта водой обеспечены 22 тысячи человек.

По согласованию администрации и Республики Башкортостан была договоренность о проведении некоторых мероприятий по водообеспечению и водоотведению по городу Красный Луч. В частности, выбран этот участок, который обеспечивает подачу воду на первый, второй, третий и четвертый микрорайоны, улицу Новая и так далее. Сергей Королёв, директор Краснолучинского департамента ГУП ЛНР «Лугансквода»

Вода подаётся в квартиры по графику, но и этому местные жители рады. В дальнейшем работы будут продолжены, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение.

Первыми в ЛНР зашла Башкирия. Они точно определили: мы поможем восстанавливать территорию Красного Луча и этого района. А уже потом по этой же схеме пошли другие территории, другие субъекты РФ. Владислав Дейнего, министр иностранных дел Луганской народной республики