Башкирские специалисты отремонтировали аварийный участок водовода в ЛНР

Специалисты из Башкортостана отремонтировали один из самых аварийных участков водовода в городе Красный Луч Луганской народной республики. Общая протяженность новых коммуникаций составила 1800 метров. Но работы на этом не завершены.

Одним из самых аварийных водоводов в Красном Луче считалась труба диаметром 300 миллиметров от центральной водопроводной насосной станции до улицы Новой. За последние годы было зафиксировано 29 повреждений, что приводило к подтоплению территорий и перебоям с водоснабжением.

Ждём, чтобы у нас вода качала круглые сутки. Трубы меняют, ждём улучшения. Надеемся. Дороги делают, это видно, с водой тоже, думаю, сделают. Мы благодарны всем: и Башкирии, и другим за помощь, за поддержку. Надеемся, что всё у нас скоро будет хорошо.

Клавдия Шевчук, жительница г. Красный Луч

Башкортостан направил в Красный Луч не только ремонтные бригады, но и всю необходимую спецтехнику. Трубы и коммуникации также привезли гуманитарными конвоями. После сдачи объекта водой обеспечены 22 тысячи человек.

Фото №1 - Башкирские специалисты отремонтировали аварийный участок водовода в ЛНР

По согласованию администрации и Республики Башкортостан была договоренность о проведении некоторых мероприятий по водообеспечению и водоотведению по городу Красный Луч. В частности, выбран этот участок, который обеспечивает подачу воду на первый, второй, третий и четвертый микрорайоны, улицу Новая и так далее.

Сергей Королёв, директор Краснолучинского департамента ГУП ЛНР «Лугансквода»

Вода подаётся в квартиры по графику, но и этому местные жители рады. В дальнейшем работы будут продолжены, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение.

БАШКОРТТАР-БСТ

Первыми в ЛНР зашла Башкирия. Они точно определили: мы поможем восстанавливать территорию Красного Луча и этого района. А уже потом по этой же схеме пошли другие территории, другие субъекты РФ.

Владислав Дейнего, министр иностранных дел Луганской народной республики

Башкортостан продолжает оказывать шефскую помощь Красному Лучу. Эту детскую площадку в самом центре города также привезли и собрали башкирские строители. А республиканские коммунальщики готовятся ко второму этапу восстановления водоснабжения. В планах – установка более мощных насосов для бесперебойной работы подачи воды в жилые дома и социальные объекты.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии