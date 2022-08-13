Башкирские специалисты отремонтировали аварийный участок водовода в ЛНР

Специалисты из Башкортостана отремонтировали один из самых аварийных участков водовода в городе Красный Луч Луганской народной республики. Общая протяженность новых коммуникаций составила 1800 метров. Но работы на этом не завершены.
Одним из самых аварийных водоводов в Красном Луче считалась труба диаметром 300 миллиметров от центральной водопроводной насосной станции до улицы Новой. За последние годы было зафиксировано 29 повреждений, что приводило к подтоплению территорий и перебоям с водоснабжением.
Башкортостан направил в Красный Луч не только ремонтные бригады, но и всю необходимую спецтехнику. Трубы и коммуникации также привезли гуманитарными конвоями. После сдачи объекта водой обеспечены 22 тысячи человек.
Вода подаётся в квартиры по графику, но и этому местные жители рады. В дальнейшем работы будут продолжены, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение.
Башкортостан продолжает оказывать шефскую помощь Красному Лучу. Эту детскую площадку в самом центре города также привезли и собрали башкирские строители. А республиканские коммунальщики готовятся ко второму этапу восстановления водоснабжения. В планах – установка более мощных насосов для бесперебойной работы подачи воды в жилые дома и социальные объекты.