Чиновники Башкирии прошли «Гонку героев»

Сегодня в Чишминском районе на старт «Гонки героев» вышли государственные и муниципальные служащие республики. Башкортостан стал первым регионом в стране, где испытание трассой прошли чиновники. Забег состоялся по инициативе руководителя республики Радия Хабирова. Участники на собственном примере показали, что для успешного прохождения дистанции нужна не только хорошая физическая подготовка, но и командный дух.

Представители всех министерств и ведомств республики, главы городов и районов, а также сотрудники администраций проверили свои силы на трассе. «Гонку героев» проводят в России с 2013 го года, но этот забег стал первым за всю историю проекта, когда на старт вышли чиновники и депутаты.

Я бывший спортсмен, но даже мне трудно. Представляю Курултай, собрали команду депутатов. Антон Матренин, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан

Трасса с препятствиями в Чишминском районе самая современная, многофункциональная и протяженная в стране. Здесь подготовлены несколько дистанций, все они сертифицированы и опробованы инструкторами и специалистами. Для профессионалов – на десять километров, чуть проще – забег на пять. Есть даже трасса для детей. Участники гонки преодолели 17 препятствий.

Чест, гордость, что есть возможность встретить таких людей. Конечно, сегодня собрались все муниципалитеты, сильнейшие пройдут эту гонку. Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района

Брусья, рукоход, подъем груза. За простыми названиями скрываются труднопроходимые препятсвия. И здесь на первый план выходят даже не физические навыки, а командная работа. Например, вовремя подставить коллеге плечо. В прямом и переносном смысле. Дальше ещё сложнее – водные препятствия. Например, на задание прыгнуть в бездну решились только самые смелые.

Всего в «Гонке героев» на старт вышли свыше 600 участников, а это 110 команд.

Команда правительства была очень дружная, очень быстро мы пробежали, несмотря на препятствия. Это здорово! Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Парк «Патриот» получит имя Героя России, старшего лейтенанта, погибшего во время спецоперации в Украине, Максима Серафимова. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Первая гонка здесь состоялась 4 июня. После чего сюда стали приезжать и проходить первоначальную военную подготовку старшеклассники республики. Башкортостан стал одним из первых регионов, где открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания.

Мы проводили старты по 150-160 детей, три недели назад прошла «Гонка героев» для СМИ. Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка героев» в Республике Башкортостан

Несмотря на то, что «Гонка героев» – спортивный проект, лучших здесь не выявляют. А все участники, сумевшие добежать до финиша, получают заветный жетон, который в итоге становится дороже любой медали.