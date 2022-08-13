Чиновники Башкирии прошли «Гонку героев»

Сегодня в Чишминском районе на старт «Гонки героев» вышли государственные и муниципальные служащие республики. Башкортостан стал первым регионом в стране, где испытание трассой прошли чиновники. Забег состоялся по инициативе руководителя республики Радия Хабирова. Участники на собственном примере показали, что для успешного прохождения дистанции нужна не только хорошая физическая подготовка, но и командный дух.
Представители всех министерств и ведомств республики, главы городов и районов, а также сотрудники администраций проверили свои силы на трассе. «Гонку героев» проводят в России с 2013 го года, но этот забег стал первым за всю историю проекта, когда на старт вышли чиновники и депутаты.
Трасса с препятствиями в Чишминском районе самая современная, многофункциональная и протяженная в стране. Здесь подготовлены несколько дистанций, все они сертифицированы и опробованы инструкторами и специалистами. Для профессионалов – на десять километров, чуть проще – забег на пять. Есть даже трасса для детей. Участники гонки преодолели 17 препятствий.
Брусья, рукоход, подъем груза. За простыми названиями скрываются труднопроходимые препятсвия. И здесь на первый план выходят даже не физические навыки, а командная работа. Например, вовремя подставить коллеге плечо. В прямом и переносном смысле. Дальше ещё сложнее – водные препятствия. Например, на задание прыгнуть в бездну решились только самые смелые.
Всего в «Гонке героев» на старт вышли свыше 600 участников, а это 110 команд.
Парк «Патриот» получит имя Героя России, старшего лейтенанта, погибшего во время спецоперации в Украине, Максима Серафимова. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Первая гонка здесь состоялась 4 июня. После чего сюда стали приезжать и проходить первоначальную военную подготовку старшеклассники республики. Башкортостан стал одним из первых регионов, где открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания.
Несмотря на то, что «Гонка героев» – спортивный проект, лучших здесь не выявляют. А все участники, сумевшие добежать до финиша, получают заветный жетон, который в итоге становится дороже любой медали.