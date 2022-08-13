В парке «Кашкадан» в Уфе отметили День физкультурника

В Уфе День физкультурника отметили в парке «Кашкадан». Здесь прошли 11-е Летние корпоративные игры. Различные предприятия и организации столицы республики выставили на соревнования больше 40 команд.
Этот день отмечают не за праздничным столом, а на спортивных площадках. День физкультурника – особенный праздник для нескольких поколений любителей активного образа жизни. Уфимские летние корпоративные игры – хороший способ встретить торжество в кругу коллег на свежем воздухе. Здесь можно показать себя и вдохновиться примером других. Даже олимпийского чемпиона Тимура Сафина.
На территории парка «Кашкадан» организовали соревнования по нескольким видам спорта. Среди них – пляжный волейбол, мини-футбол, баскетбол и легкая атлетика. В борьбу за заветный кубок вступила 41 команда.
Региональный оператор комплекса ГТО Военно-спортивный фонд – Башкортостан подготовил для участников игр площадку для сдачи норм. Все желающие могли выполнить необходимые нормативы. В парке «Кашкадан» можно было сдать шесть дисциплин, в том числе подтягивание, отжимание и пресс.
В День физкультурника лучший подарок можно сделать себе самостоятельно – выйти на площадку и заняться спортом. Ведь настоящий праздник – это физическая активность круглый год.