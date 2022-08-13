В парке «Кашкадан» в Уфе отметили День физкультурника

В Уфе День физкультурника отметили в парке «Кашкадан». Здесь прошли 11-е Летние корпоративные игры. Различные предприятия и организации столицы республики выставили на соревнования больше 40 команд.

Этот день отмечают не за праздничным столом, а на спортивных площадках. День физкультурника – особенный праздник для нескольких поколений любителей активного образа жизни. Уфимские летние корпоративные игры – хороший способ встретить торжество в кругу коллег на свежем воздухе. Здесь можно показать себя и вдохновиться примером других. Даже олимпийского чемпиона Тимура Сафина.

В моем представлении День физкультурника нужно отмечать занятием спортом или спортивным мероприятием. Чтобы провести праздник активно, полезно для здоровья. И, конечно, заряжаться хорошими эмоциями. Тимур Сафин, олимпийский чемпион по фехтованию

На территории парка «Кашкадан» организовали соревнования по нескольким видам спорта. Среди них – пляжный волейбол, мини-футбол, баскетбол и легкая атлетика. В борьбу за заветный кубок вступила 41 команда.

У нас каждый вид награждается отдельно. Победители и призеры получат свои заслуженные награды. Общекомандное первенство подводится в двух зачетах – большие корпорации и малые. Они будут награждаться отдельно, и призы получат из рук главы администрации города. Максим Степанов, главный судья XI Уфимских летних корпоративных игр

Региональный оператор комплекса ГТО Военно-спортивный фонд – Башкортостан подготовил для участников игр площадку для сдачи норм. Все желающие могли выполнить необходимые нормативы. В парке «Кашкадан» можно было сдать шесть дисциплин, в том числе подтягивание, отжимание и пресс.

Хотелось бы напомнить жителям нашей республики, что с этого года при выступлении в высшие учебные заведения можно воспользоваться знаком ГТО. Не только золотым, но и бронзовым и серебряным. Они дают дополнительные баллы к ЕГЭ. Вовлекайтесь в здоровый образ жизни, выполняйте нормы и готовьте детей к высшему учебному заведению. Виктор Макин, председатель правления Военно-спортивного фонда – Башкортостан