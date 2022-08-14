В Башкирии скончался малыш, который упал с пирса в воду

Трагический случай произошёл в Караидельском районе. На реке Уфе пострадали два маленьких ребёнка.
По предварительной информации, два двухлетних ребёнка ушли со двора, который находился у реки. Малыши забрались на деревянный пирс, с которого упали в воду. Двоюродных братьев спасли и срочно госпитализировали в бессознательном состоянии.
Дети были помещены по аппараты ИВЛ. К сожалению, сегодня, 14 августа, стало известно, что один из мальчиков скончался. Об этом сообщили представители МЧС изданию «Башинформ».