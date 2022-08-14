В Башкирии девочки едва не утонули, увидев змею

В Салаватском районе едва не утонули две девочки. Инцидент произошёл в селе Малояз.

Две девочки 12 и13 лет купались в реке, но внезапно увидели змею. Они испугались и заплыли на противоположный берег. Оттуда девочки стали звать на помощь. К счастью, их заметили спасатели.