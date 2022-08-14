На трассах в Башкирии зафиксировали две смертельные аварии

Во втором часу ночи на 1363 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск в Буздякском районе 28-летний уроженец Ростовской области на «Ладе Приора» допустил съезд в кювет. Автомобиль опрокинулся. На месте аварии погиб 23-летний пассажир авто. Водителя экстренно госпитализировали, однако спасти так и не смогли.