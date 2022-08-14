На трассах в Башкирии зафиксировали две смертельные аварии

В Башкирии зафиксировано два смертельных дорожно-транспортных происшествия. Подробности случившегося сообщает ГИБДД региона.
Во втором часу ночи на 1363 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск в Буздякском районе 28-летний уроженец Ростовской области на «Ладе Приора» допустил съезд в кювет. Автомобиль опрокинулся. На месте аварии погиб 23-летний пассажир авто. Водителя экстренно госпитализировали, однако спасти так и не смогли.
Подобный случай произошёл в Янаульском районе. На 26 км автодороги Янаул-Верхние Татышлы 73-летний мужчина на ВАЗ-2121 также допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась. Водитель погиб сразу. Его 36-летний сын, находивший на пассажирском сидении, обратился за помощью к медикам.