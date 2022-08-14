В Ишимбае простились с погибшим во время спецоперации ефрейтором Александром Радченко

Вы все знаете, что тысячи наших парней защищают нашу страну и борются с фашизмом и Александр Владимирович был в этом строю. Галина Сергеевна, вы с мужем воспитали очень достойного человека. Я прошу администрацию Ишимбая принять меры по увековечению памяти героя, о котором мы будем помнить всегда. Александр, пусть земля тебе будет пухом и вечная тебе слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан