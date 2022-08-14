В Ишимбае простились с погибшим во время спецоперации ефрейтором Александром Радченко

Участие в траурной церемонии принял Глава Башкортостана. Радий Хабиров принес соболезнования родным и близким солдата. Руководитель республики передал матери воина Орден генерала Шаймуратова, которым Александр Радченко награжден посмертно за проявленные героизм, мужество и отвагу.
Глава республики попросил администрацию Ишимбая принять меры по увековечиванию памяти погибшего солдата. Александр Радченко за время прохождения службы зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим, он добросовестно и профессионально относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач. Он был профессиональным военным, после службы в армии в 2009 году подписал контракт. Ефрейтор Радченко был ветераном боевых действий на Северном Кавказе.