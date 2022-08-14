В Ишимбае простились с погибшим во время спецоперации ефрейтором Александром Радченко

Участие в траурной церемонии принял Глава Башкортостана. Радий Хабиров принес соболезнования родным и близким солдата. Руководитель республики передал матери воина Орден генерала Шаймуратова, которым Александр Радченко награжден посмертно за проявленные героизм, мужество и отвагу.

Вы все знаете, что тысячи наших парней защищают нашу страну и борются с фашизмом и Александр Владимирович был в этом строю. Галина Сергеевна, вы с мужем воспитали очень достойного человека. Я прошу администрацию Ишимбая принять меры по увековечению памяти героя, о котором мы будем помнить всегда. Александр, пусть земля тебе будет пухом и вечная тебе слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики попросил администрацию Ишимбая принять меры по увековечиванию памяти погибшего солдата. Александр Радченко за время прохождения службы зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим, он добросовестно и профессионально относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач. Он был профессиональным военным, после службы в армии в 2009 году подписал контракт. Ефрейтор Радченко был ветераном боевых действий на Северном Кавказе.

Фото №1 - В Ишимбае простились с погибшим во время спецоперации ефрейтором Александром Радченко

Парень был очень хороший, добрый, отзывчивый. По контракту он служил десять лет, много лет провел на Кавказе.

Александр Недорубов, родственник Александра Радченко

Прожил он недолгую, но очень важную и значимую жизнь. Как для нас, так и для нашей земли, нашей страны. Потому что его жизнь – это жизнь воина, жизнь защитника, защитника нашей земли нашей Родины, патриота нашей Родины.

Николай Шишков, председатель Совета ветеранов войны и труда Ишимбайского района
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