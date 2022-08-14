70 центнеров с гектара: как проходит уборочная кампания в Башкирии в 2022 году

Минсельхоз Башкирии призывает аграриев не выставлять зерно на продажу, а попридержать новый урожай до хороших цен, чтобы выйти на показатели рентабельности. Между тем к отметке в миллион тонн приближается намолоченный урожай с полей республики. Кроме того, хлеборобы уже готовятся к очередной посевной. В некоторых хозяйствах урожайность пшеницы составляет порядка 70 центнеров с гектара.

Пшеница льется в кузов, будто водопад. За пару минут 8-тонный бункер опустошается, и уборочный комплекс снова встает на линию. До следующей остановки для выгрузки не более 15 минут, говорит оператор комбайна Александр Гречко. Пшеница в этом году выросло густая, а сами колосья наливные. Поэтому скорость не более 5 км/ч.

Можно сказать, что урожайность чуть ли не три раза выше, чем в прошлом году. В том году засуха сильная была. Рожь до этого убирали, потом поле ячменное подошло, ячмень убрали – 320 гектаров. Заехали обратно на озимую пшеницу.

Александр Гречко, оператор комбайна

Работы много. На этом поле в 340 гектаров работают сразу шесть комбайнов. Сорт пшеницы Безенчукская 380, которая весьма устойчива к  непростым погодным условиям, отмечают агрономы. Она занимает в агропредприятии им. Калинина больше всего площадей. И в этом году дает урожай не менее 50 центнеров с гектара. Таких показателей достигли благодаря грамотной работе по подкормке.

По весне у нас густота не соответствовала, по склеротине повыбивала. Густота снизилась. Был вопрос о пересеве данного поля, критическая ситуация. Приняли решение – оставить поле, поработать над ним. Сейчас смотрим и довольны своим результатом.

Александр Веретенников, главный агроном агропредприятия им. Калинина

Всего в Стерлитамакском районе около 75 тысяч гектаров  зерновых, убрана уже пятая часть. На полях все 130 комбайнов.

Прибавка в день у нас идет от 10 до 12 тысяч тонн по району. Если все будет нормально, нам надо еще дней десять. Озимые в течение трех-четырех дней закончим. В день убирается около четырех тысяч гектаров.

Виктор Бульц, главный агроном Стерлитамакского района
Пенальти

Однако недостаточно убрать пшеницу с поля. Ее еще нужно и правильно сохранить. И для этого необходимо вычислить влажность и, если потребуется, просушить.

Фото №1 - 70 центнеров с гектара: как проходит уборочная кампания в Башкирии в 2022 году

Грузовики выгружают зерно с поля на эту площадку, отсюда оно уже поступает на завод для первичной обработки, а затем, если потребуется, на сушилку. Влажность пшеницы должна быть не более 12% для длительного хранения. А в сутки такой завод может переработать до 1,5 тысячи тонн зерна.

В лидерах уборочной кампании – хозяйство «Базы» Чекмагушевского района. Поля озимой пшеницы дают до 70 центнеров с гектара. По словам агрономов, основа хорошего урожая – правильная обработка почвы и большой объем  удобрений.

Особенность этого года в том, что озимые поспели одновременно с ячменем. И поэтому распределять силы аграриям нужно так, чтобы не потерять урожай. До наступления дождей необходимо успеть все убрать в закрома. Но торопиться с продажей зерна не следует, отмечают в Минсельхозе региона. Глава аграрного ведомства Ильшат Фазрахманов призывает попридержать урожай и  дождаться хороших цен, чтобы не работать себе в убыток. Ведь, как отмечают эксперты, за килограмм пшеницы третьего класса сейчас дают не более 13 рублей по стране, а за рожь и ячмень и того меньше.

Если в прошлом году себестоимость одного килограмма зерна в засушливый период была 9 рублей, в 2020-м это было около 6,5 рублей, то этот год мы себестоимость составляет 11 рублей. Ниже 11 рублей продавать сегодня будет в убыток.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

 Поля республики должны дать около 4 млн тонн зерна. Объемы настолько большие, что старые комбайны порой с трудом передвигаются по полям. Глава Башкортостана Радий Хабиров  поручил Минсельхозу организовать совещание по вопросам приобретения новой техники для агропромышленного комплекса.

Потенциал отрасли позволяет ежегодно собирать 4 и более млн тонн зерна в год. Самое главное для этого – современная техника. Нужно продолжать модернизацию нашего машинно-тракторного парка.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А на полях республики тем временем идет подготовка площадей для сева озимых. Аграрии закладывают урожай уже на следующий год. На агропредприятии им Калинина первыми посеют высокоурожайную рожь сорта Чулпан-9, которая только вошла в реестр селекционных достижений  страны.

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