70 центнеров с гектара: как проходит уборочная кампания в Башкирии в 2022 году

Минсельхоз Башкирии призывает аграриев не выставлять зерно на продажу, а попридержать новый урожай до хороших цен, чтобы выйти на показатели рентабельности. Между тем к отметке в миллион тонн приближается намолоченный урожай с полей республики. Кроме того, хлеборобы уже готовятся к очередной посевной. В некоторых хозяйствах урожайность пшеницы составляет порядка 70 центнеров с гектара.

Пшеница льется в кузов, будто водопад. За пару минут 8-тонный бункер опустошается, и уборочный комплекс снова встает на линию. До следующей остановки для выгрузки не более 15 минут, говорит оператор комбайна Александр Гречко. Пшеница в этом году выросло густая, а сами колосья наливные. Поэтому скорость не более 5 км/ч.

Можно сказать, что урожайность чуть ли не три раза выше, чем в прошлом году. В том году засуха сильная была. Рожь до этого убирали, потом поле ячменное подошло, ячмень убрали – 320 гектаров. Заехали обратно на озимую пшеницу.

Работы много. На этом поле в 340 гектаров работают сразу шесть комбайнов. Сорт пшеницы Безенчукская 380, которая весьма устойчива к непростым погодным условиям, отмечают агрономы. Она занимает в агропредприятии им. Калинина больше всего площадей. И в этом году дает урожай не менее 50 центнеров с гектара. Таких показателей достигли благодаря грамотной работе по подкормке.

Прибавка в день у нас идет от 10 до 12 тысяч тонн по району. Если все будет нормально, нам надо еще дней десять. Озимые в течение трех-четырех дней закончим. В день убирается около четырех тысяч гектаров.

Однако недостаточно убрать пшеницу с поля. Ее еще нужно и правильно сохранить. И для этого необходимо вычислить влажность и, если потребуется, просушить.

Грузовики выгружают зерно с поля на эту площадку, отсюда оно уже поступает на завод для первичной обработки, а затем, если потребуется, на сушилку. Влажность пшеницы должна быть не более 12% для длительного хранения. А в сутки такой завод может переработать до 1,5 тысячи тонн зерна.

Особенность этого года в том, что озимые поспели одновременно с ячменем. И поэтому распределять силы аграриям нужно так, чтобы не потерять урожай. До наступления дождей необходимо успеть все убрать в закрома. Но торопиться с продажей зерна не следует, отмечают в Минсельхозе региона. Глава аграрного ведомства Ильшат Фазрахманов призывает попридержать урожай и дождаться хороших цен, чтобы не работать себе в убыток. Ведь, как отмечают эксперты, за килограмм пшеницы третьего класса сейчас дают не более 13 рублей по стране, а за рожь и ячмень и того меньше.