70 центнеров с гектара: как проходит уборочная кампания в Башкирии в 2022 году

Минсельхоз Башкирии призывает аграриев не выставлять зерно на продажу, а попридержать новый урожай до хороших цен, чтобы выйти на показатели рентабельности. Между тем к отметке в миллион тонн приближается намолоченный урожай с полей республики. Кроме того, хлеборобы уже готовятся к очередной посевной. В некоторых хозяйствах урожайность пшеницы составляет порядка 70 центнеров с гектара.
Пшеница льется в кузов, будто водопад. За пару минут 8-тонный бункер опустошается, и уборочный комплекс снова встает на линию. До следующей остановки для выгрузки не более 15 минут, говорит оператор комбайна Александр Гречко. Пшеница в этом году выросло густая, а сами колосья наливные. Поэтому скорость не более 5 км/ч.
Работы много. На этом поле в 340 гектаров работают сразу шесть комбайнов. Сорт пшеницы Безенчукская 380, которая весьма устойчива к непростым погодным условиям, отмечают агрономы. Она занимает в агропредприятии им. Калинина больше всего площадей. И в этом году дает урожай не менее 50 центнеров с гектара. Таких показателей достигли благодаря грамотной работе по подкормке.
Всего в Стерлитамакском районе около 75 тысяч гектаров зерновых, убрана уже пятая часть. На полях все 130 комбайнов.
Однако недостаточно убрать пшеницу с поля. Ее еще нужно и правильно сохранить. И для этого необходимо вычислить влажность и, если потребуется, просушить.
Грузовики выгружают зерно с поля на эту площадку, отсюда оно уже поступает на завод для первичной обработки, а затем, если потребуется, на сушилку. Влажность пшеницы должна быть не более 12% для длительного хранения. А в сутки такой завод может переработать до 1,5 тысячи тонн зерна.
В лидерах уборочной кампании – хозяйство «Базы» Чекмагушевского района. Поля озимой пшеницы дают до 70 центнеров с гектара. По словам агрономов, основа хорошего урожая – правильная обработка почвы и большой объем удобрений.
Особенность этого года в том, что озимые поспели одновременно с ячменем. И поэтому распределять силы аграриям нужно так, чтобы не потерять урожай. До наступления дождей необходимо успеть все убрать в закрома. Но торопиться с продажей зерна не следует, отмечают в Минсельхозе региона. Глава аграрного ведомства Ильшат Фазрахманов призывает попридержать урожай и дождаться хороших цен, чтобы не работать себе в убыток. Ведь, как отмечают эксперты, за килограмм пшеницы третьего класса сейчас дают не более 13 рублей по стране, а за рожь и ячмень и того меньше.
Поля республики должны дать около 4 млн тонн зерна. Объемы настолько большие, что старые комбайны порой с трудом передвигаются по полям. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил Минсельхозу организовать совещание по вопросам приобретения новой техники для агропромышленного комплекса.
А на полях республики тем временем идет подготовка площадей для сева озимых. Аграрии закладывают урожай уже на следующий год. На агропредприятии им Калинина первыми посеют высокоурожайную рожь сорта Чулпан-9, которая только вошла в реестр селекционных достижений страны.