Патриотическое воспитание и модернизация школ: итоги августовского педсовета в Башкирии

Вы знаете, идет столкновение разных идеологий, наша страна находится под чудовищным давлением, наши парни выполняют спецоперацию, и мы должны от этого отталкиваться и об этом думать. На мой взгляд, у школы нашей есть возможность идеологически отбросить всю шелуху, которая налипала эти годы. Сейчас мы сами внутри нашей страны, опираясь на наши идеалы, на наши координаты, сами можем построить свою школу, двигаться дальше и воспитывать замечательных ребят, которых вы все эти годы воспитывали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан