Радий Хабиров поздравил строителей Башкирии с профессиональным праздником

По итогам прошлого года республика стала второй в ПФО и седьмой в России по объёму введённых жилых квадратных метров. В 2021-м было построено 2,9 млн кв. метров жилья. Рекорд для республики. Темпы не сбавили и в этом году. За первое полугодие введены в эксплуатацию более полумиллиона квадратов в многоквартирных домах и 950 тысяч –в индивидуальном жилом строительстве. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Расселены из непригодного жилья 6,5 тысяч жителей, при том, что целевой показатель был 5 тысяч человек.