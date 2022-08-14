Женщина-строитель из Уфы рассказала об особенностях своей профессии

Строитель – слово, которое объединяет десятки специальностей: маляры, прорабы, каменщики, крановщики. Работа не из лёгких. Но всё-таки есть представительницы прекрасного пола, кто справляется с этой профессией.

Опыт её научил: лучше перепроверить, чем поверить. За почти 15 лет работы Наталья уже на глаз может определить, возле какой стены подрядчика ожидает не самый лёгкий разговор.

Перфекционист по натуре – требовательна и к себе, и к строителям. Особенно на этом объекте. Долгострой на Лесотехникума. Компания, в которой работает Наталья, взялась завершить дома. Годы простоя и местами некачественная работа предыдущей обанкротившейся компании создавали сложности. Но решение задач – то, что привлекает её в профессии.

Создаем, созидаем, придумываем что-то новое. Приносить радость людям всегда приятно. Наталья Алкечева, начальник участка

А ведь она могла носить не спецовку, а белый халат. С профессией врача её разделил один балл, не набранный при поступлении. Сдать документы успевала на заочное отделение в строительный. Учёба давалась тяжело. После первой сессии Наталья решает осваивать профессию ещё и на практике. 17-летней девчонкой она оказалась на стройке. А всего лишь через три года получила свой первый объект. Молоденькая выпускница руководит мужчинами. Тогда, да и временами сейчас, приходится доказывать мастерство, значит, работать и знать в два раза больше остальных.

Все равно сразу показать себя не сможешь. Это по твоей работе окружающие понимают, как ты общаешься, решаешь вопросы. Наталья Алкечева, начальник участка

Для неё уже нет разницы работать в помещение или на высоте в десятки метров. Приемка внешней отделки проходит в строительной люльке.

Каждое утро с мамой разговариваю, она желает мне удачного дня. С ее благословения иду на работу. Наталья Алкечева, начальник участка

Под рабочими перчатками прячется маникюр, который из-за особенности профессии приходится обновлять чаще. В кабинете зеркало, в которое она, нет-нет, да и взглянет, проходя мимо. А зимой из-под строительной спецовки всегда выглядывает яркий платочек. От стройки Наталья отдыхает, занимаясь любимым хобби – кролиководством. Пытается даже вывести свою породу.

Отдыхаю душой, когда вижу живые существа. Такие пушистые комочки. Наталья Алкечева, начальник участка

Работа хоть и любимая, но тяжелая. И уже не раз Наталья думала найти что-то поспокойнее. Даже пробовала уйти. Но в жизни, как и в работе, строит на совесть. Так что связь с профессией крепка.