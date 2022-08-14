Женщина-строитель из Уфы рассказала об особенностях своей профессии

Строитель – слово, которое объединяет десятки специальностей: маляры, прорабы, каменщики, крановщики. Работа не из лёгких. Но всё-таки есть представительницы прекрасного пола, кто справляется с этой профессией.
Опыт её научил: лучше перепроверить, чем поверить. За почти 15 лет работы Наталья уже на глаз может определить, возле какой стены подрядчика ожидает не самый лёгкий разговор.
Перфекционист по натуре – требовательна и к себе, и к строителям. Особенно на этом объекте. Долгострой на Лесотехникума. Компания, в которой работает Наталья, взялась завершить дома. Годы простоя и местами некачественная работа предыдущей обанкротившейся компании создавали сложности. Но решение задач – то, что привлекает её в профессии.
А ведь она могла носить не спецовку, а белый халат. С профессией врача её разделил один балл, не набранный при поступлении. Сдать документы успевала на заочное отделение в строительный. Учёба давалась тяжело. После первой сессии Наталья решает осваивать профессию ещё и на практике. 17-летней девчонкой она оказалась на стройке. А всего лишь через три года получила свой первый объект. Молоденькая выпускница руководит мужчинами. Тогда, да и временами сейчас, приходится доказывать мастерство, значит, работать и знать в два раза больше остальных.
Для неё уже нет разницы работать в помещение или на высоте в десятки метров. Приемка внешней отделки проходит в строительной люльке.
Под рабочими перчатками прячется маникюр, который из-за особенности профессии приходится обновлять чаще. В кабинете зеркало, в которое она, нет-нет, да и взглянет, проходя мимо. А зимой из-под строительной спецовки всегда выглядывает яркий платочек. От стройки Наталья отдыхает, занимаясь любимым хобби – кролиководством. Пытается даже вывести свою породу.
Работа хоть и любимая, но тяжелая. И уже не раз Наталья думала найти что-то поспокойнее. Даже пробовала уйти. Но в жизни, как и в работе, строит на совесть. Так что связь с профессией крепка.