В Башкирии в сгоревшем доме нашли труп мужчины

Сегодня ночью, 15 августа, в селе Самарское Хайбуллинского района Башкирии произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выдвинулись экстренные службы, сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло в нежилом бревенчатом доме по улице Заки Валиди. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в республике произошел 7471 пожар, при которых погибло 135 человек, ещё 166 получили травмы.