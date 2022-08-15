В Башкирии мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день напал с ножом на продавца

В Туймазах 36-летний мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день совершил разбойное нападение. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Подозреваемый зашел в магазин и, притворившись покупателем, попросил показать ему мобильный телефон. Продавец его проконсультировала, а затем он попросил продемонстрировать ему еще один мобильник. 34-летняя женщина только отошла товарной к полке, как вдруг к ней с ножом подошел злоумышленник. Испугавшись, продавщица попыталась сопротивляться нападению, но тщетно. Под угрозой расправы разбойник забрал из кассы четыре тысячи рублей и два смартфона, а затем скрылся.
В кратчайшие сроки оперативники задержали подозреваемого на автовокзале в Октябрьском. Он раскаялся в содеянном и рассказал, что не знал, где взять денег для существования, потому и пошел на преступление.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.