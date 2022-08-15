В Башкирии мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день напал с ножом на продавца

Подозреваемый зашел в магазин и, притворившись покупателем, попросил показать ему мобильный телефон. Продавец его проконсультировала, а затем он попросил продемонстрировать ему еще один мобильник. 34-летняя женщина только отошла товарной к полке, как вдруг к ней с ножом подошел злоумышленник. Испугавшись, продавщица попыталась сопротивляться нападению, но тщетно. Под угрозой расправы разбойник забрал из кассы четыре тысячи рублей и два смартфона, а затем скрылся.