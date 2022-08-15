«Золотого гаишника» из Башкирии удалось задержать

Сотрудник ведомства был объявлен в розыск ещё в мае 2021 года. Он стал фигурантом как минимум двух уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и получения взяток. У Ильдуса Шайбакова обнаружили три офисных здания площадью больше 700 «квадратов», одну квартиру, загородный дом с участком в элитном посёлке, два автомобиля, 40 млн рублей, два коммерческих здания, доля нежилой постройки, квартира в новостройке, ещё два внедорожника и 60 тысяч долларов. Происхождение имущества он объяснить не смог. Через Верховный суд оно было обращено в доход государства. Сам обвиняемый пустился в бега.