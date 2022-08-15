В Башкирии сотрудницу администрации района жестоко убил бывший муж

В Белорецком районе жестоко убили 31-летнюю начальницу отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка и услуг администрации района Дину М. Подозреваемым в убийстве оказался её 37-летний бывший муж.

По версии следственного комитета, семейная пара рассталась, однако мужчина не мог смириться с потерей возлюбленной. В ночь с 12 на 13 августа Дина М. возвращалась домой после празднования дня рождения подруги. Экс-супруг подкараулил девушку у подъезда и напал с ножом. Он нанёс несчастной не менее 14 ударов по различным частям тела. Девушка скончалась на месте происшествия.