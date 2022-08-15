В Башкирии сотрудницу администрации района жестоко убил бывший муж

В Белорецком районе жестоко убили 31-летнюю начальницу отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка и услуг администрации района Дину М. Подозреваемым в убийстве оказался её 37-летний бывший муж.

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По версии следственного комитета, семейная пара рассталась, однако мужчина не мог смириться с потерей возлюбленной. В ночь с 12 на 13 августа Дина М. возвращалась домой после празднования дня рождения подруги. Экс-супруг подкараулил девушку у подъезда и напал с ножом. Он нанёс несчастной не менее 14 ударов по различным частям тела. Девушка скончалась на месте происшествия.

Мужчина попытался скрыться, однако после сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

В ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия способствовавшие его совершению.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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