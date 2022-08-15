В Башкирии сотрудники больницы стали фигурантами уголовного дела

Три сотрудника Иглинской центральной районной больницы стали фигурантами уголовных дел. Их обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат.

Медики имели доступ к республиканской медицинской информационно-аналитической системе и карточкам вызова бригад скорой помощи. Они внесли заведомо ложные данные о выезде бригад к пациентам с коронавирусной инфекцией, а после получили денежные выплаты.