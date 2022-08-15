В Башкирии сотрудники больницы стали фигурантами уголовного дела

Три сотрудника Иглинской центральной районной больницы стали фигурантами уголовных дел. Их обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат.
Медики имели доступ к республиканской медицинской информационно-аналитической системе и карточкам вызова бригад скорой помощи. Они внесли заведомо ложные данные о выезде бригад к пациентам с коронавирусной инфекцией, а после получили денежные выплаты.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Иглинскому району возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество при получении выплат». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности.