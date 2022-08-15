В Башкирии мужчина пытался сжечь сожительницу и её детей

В Дуванском районе был задержан 38-летний мужчина, который пытался убить сожительницу и её детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

11 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал к возлюбленной на такси и попросил женщину заплатить за машину. Она оказалась, вспыхнула ссора. Женщина попросила мужчину забрать свои вещи и покинуть квартиру. Также она попросила 12-летнюю дочку вызвать полицию. Тогда мужчина схватил бутылку с бензином и облил им помещение и сожительницу. Жидкость также попала на девочку. В квартире находился 8-летний сын женщины. Пока она пошла промывать глаза от бензина, мужчина поджёг горючую смесь и скрылся.