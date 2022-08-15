МЧС по Башкирии предупреждает о чрезвычайной пожароопасности

16 августа в Башкирии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает МЧС региона.
Во время режима чрезвычайной пожароопасности запрещено: бросать в лесу горящие спички и окурки, оставлять костер без присмотра, заправлять горючим топливный бак машины при работающем двигателе, оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.
При обнаружении возгорания в лесу нужно потушить огонь, а если он разгорелся, сообщить об этом в органы лесной охраны, местные органы власти или полицию.