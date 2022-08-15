В Уфе в многоквартирных домах устанавливают систему регулирования тепла

В уфимских домах устанавливают систему регулирования тепла. Оборудование позволяет контролировать температуру в помещениях в зависимости от погоды. Это помогает повысить энергоэффективность и не переплачивать за коммуналку. В столице республики до конца года будет около полусотни таких домов. Работы выполняет региональный оператор.

Под жужжание миксера завершают капитальный ремонт одной стороны многоэтажки. Остались торцы и красная линия. Вишенкой на торте стало утепление фасада.

У нас всегда страдает первый подъезд. Поэтому мы решили просить ремонт фасадов с утеплением. Тамара Целищева, старшая по дому

Заключительный этап ремонта фасада – покрытие декоративной штукатуркой. Цвет утверждает администрация города. А вот графа с утеплением появилась по просьбе жильцов. Люди собрали необходимый пакет документов.

Должны быть основания, технический расчет. Жители данного дома собрали и предоставили регоператору все документы. Егор Шумков, представитель подрядной организации

До конца года в Уфе облагородят фасады 23 многоэтажек. Утеплят 38. Погоду в доме создают и с подвалов. Систему теплоснабжения меняют на 19 адресах. На объекте по улице Вологодской работы завершают.

Здесь также установят узлы автоматического регулирования в зависимости от того, какая погода на улице.

По программе капитального ремонта производится замена всей системы. Меняются стояки, розливы, радиаторы. Все работы выполняются в летний период. Олег Койда, начальник информационного отдела регионального оператора Республики Башкортостан