В Уфе в многоквартирных домах устанавливают систему регулирования тепла

В уфимских домах устанавливают систему регулирования тепла. Оборудование позволяет контролировать температуру в помещениях в зависимости от погоды. Это помогает повысить энергоэффективность и не переплачивать за коммуналку. В столице республики до конца года будет около полусотни таких домов. Работы выполняет региональный оператор.
Под жужжание миксера завершают капитальный ремонт одной стороны многоэтажки. Остались торцы и красная линия. Вишенкой на торте стало утепление фасада.
Заключительный этап ремонта фасада – покрытие декоративной штукатуркой. Цвет утверждает администрация города. А вот графа с утеплением появилась по просьбе жильцов. Люди собрали необходимый пакет документов.
До конца года в Уфе облагородят фасады 23 многоэтажек. Утеплят 38. Погоду в доме создают и с подвалов. Систему теплоснабжения меняют на 19 адресах. На объекте по улице Вологодской работы завершают.
Здесь также установят узлы автоматического регулирования в зависимости от того, какая погода на улице.
Работы регионального оператора в первую очередь направлены на повышение энергоэффективности домов. В квартирах должно стать теплее, тепло это не должно уходить из помещений. Вместе с деньгами за коммуналку.