В детском лагере Башкирии подростки заразились мышиной лихорадкой

В башкирском детском лагере «Спутник», который находится возле города Салават, с лихорадкой в больницу попали подростки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

У 15-летней девушки диагностировали гемморагическую лихорадку. Врачи обнаружили у пострадавшей проблемы с сердцем. Кроме того, у девушки едва не отказали почки.

Еще одна 10-летняя девочка рассказала, что ее покусали мыши. После проверки Роспотребнадзора было установлено, что на территории лагеря обитают 4 опасных грызуна, тогда как норма составляет – трое животных. В настоящее время идет расследование и решается вопрос о закрытии лагеря до устранения нарушений.