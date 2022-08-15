Радий Хабиров рассказал об участии Башкортостана в военно-техническом форуме «Армия-2022»

Республика входит в число крупнейших поставщиков продукции для оборонного комплекса страны. Об этом заявил Радий Хабиров, разместив в соцсетях пост об участии региона в военно-техническом форуме «Армия-2022». Глава Башкортостана отметил, что идет активная поддержка стратегических предприятий, а также работа по линии импортозамещения.

На форуме представлена продукция 9 предприятий республики. В их числе УМПО, КумАПП, компании «Витязь», «Полигон», «МЕГИ». На площадках будут подписываться договоры на поставку техники и оборудования. Как отмечают организаторы, форум посетят представители 72 стран. Это свидетельствует о том, что даже в условиях санкций Россия имеет большой вес на мировой арене.

Представлены в том числе наши вертолеты Ка-32, потому что это нужная сегодня техника как в оборонной системе, так и в мирной жизни для работы, в том числе МЧС для спасения людей.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров рассказал об участии Башкортостана в военно-техническом форуме «Армия-2022»

Мы предоставляем медицинские столы, операционные, кровати для реабилитации, Стараемся помочь и быть во взаимосвязи с нашими вооруженными силами. Это возможность увидеть прямых конкурентов, увидеть инновации, внедрить их в свое производство.  

Антон Закарюкин, начальник отдела завода медицинской мебели и оборудования ООО «Медстальконструкция» группы предприятий «Меги»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти