Радий Хабиров рассказал об участии Башкортостана в военно-техническом форуме «Армия-2022»

Представлены в том числе наши вертолеты Ка-32, потому что это нужная сегодня техника как в оборонной системе, так и в мирной жизни для работы, в том числе МЧС для спасения людей.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан