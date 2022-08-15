Радий Хабиров рассказал об участии Башкортостана в военно-техническом форуме «Армия-2022»

Республика входит в число крупнейших поставщиков продукции для оборонного комплекса страны. Об этом заявил Радий Хабиров, разместив в соцсетях пост об участии региона в военно-техническом форуме «Армия-2022». Глава Башкортостана отметил, что идет активная поддержка стратегических предприятий, а также работа по линии импортозамещения.
На форуме представлена продукция 9 предприятий республики. В их числе УМПО, КумАПП, компании «Витязь», «Полигон», «МЕГИ». На площадках будут подписываться договоры на поставку техники и оборудования. Как отмечают организаторы, форум посетят представители 72 стран. Это свидетельствует о том, что даже в условиях санкций Россия имеет большой вес на мировой арене.