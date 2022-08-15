Коронавирус в Башкирии: чего ждать жителям этой осенью

COVID-19 за последние сутки диагностирован у 205 жителей республики. Специалисты прогнозируют увеличение количества зараженных этой осенью. В регионах страны готовы вернуть масочный режим, Бурятия уже это сделала. Существенно облегчит ситуацию иммунизация, отмечают медики. Как обстоят дела сегодня в самой крупной инфекционной больнице в регионе?
Лия Галлямова оказалась в больничной палате неделю назад. Обратиться к врачу вынудил сильный кашель. Анализы выявили COVID-19, а томография – 16 процентов поражения легких. Коронавирус девушка перенесла легко. Считает, что вовремя сделала вакцину. Лечение в больнице ускорило выздоровление, и сегодня Лия готова ехать домой.
Счастливый смех уже здорового пациента – главная награда врачей. За два года существования зубовской инфекционки на ноги здесь поставили более 17 тысяч человек. Врач Эдуард Балягутдинов трудится с самого первого дня работы медучреждения. Признается, что в первую волну пришлось очень сложно: наплыв зараженных и неизученный вирус, алгоритм лечения пришлось отрабатывать сразу на практике.
На сегодняшний день от ковида в больнице лечатся 200 человек, реанимационных пациентов из них 8. Это люди в возрасте, с сопутствующими заболеваниями и не вакцинированные. В периоды пика заболевания тяжелых было в разы больше – у пациентов моментально поражались легкие. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены двое. Ситуацию поменяла иммунизация.
Симптомы, на которые мы обращали внимание в первую очередь, сейчас не так актуальны. Теперь необязательно исчезновение обоняния. Кашель и температура – уже признаки. Коварство вируса – в его непостоянстве и частых мутациях. Как говорят медики, он тоже хочет существовать. Самым тяжелым считается вид «дельта», на смену ему пришел «омикрон». Уже в ближайшее время он может проявиться в другом варианте.
Забывать о коронавирусе рано. Более того осенью прогнозируется подъем заболеваемости. Школьники вернутся к учебе, часть детей после отдыха за пределами страны. Щит против ковида – вакцинация, но если прививку сделают пара человек, ситуацию это не поменяет. Стеной перед болезнью встанет только коллективный иммунитет.