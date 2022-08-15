Коронавирус в Башкирии: чего ждать жителям этой осенью

COVID-19 за последние сутки диагностирован у 205 жителей республики. Специалисты прогнозируют увеличение количества зараженных этой осенью. В регионах страны готовы вернуть масочный режим, Бурятия уже это сделала. Существенно облегчит ситуацию иммунизация, отмечают медики. Как обстоят дела сегодня в самой крупной инфекционной больнице в регионе?

Лия Галлямова оказалась в больничной палате неделю назад. Обратиться к врачу вынудил сильный кашель. Анализы выявили COVID-19, а томография – 16 процентов поражения легких. Коронавирус девушка перенесла легко. Считает, что вовремя сделала вакцину. Лечение в больнице ускорило выздоровление, и сегодня Лия готова ехать домой.

Есть слабость, но это нормально. Реабилитация нужна. Покой, свежий воздух, прошу мужа отправить на море, вот надеюсь, отправит. Лия Галлямова, пациентка Республиканской клинической инфекционной больницы

Счастливый смех уже здорового пациента – главная награда врачей. За два года существования зубовской инфекционки на ноги здесь поставили более 17 тысяч человек. Врач Эдуард Балягутдинов трудится с самого первого дня работы медучреждения. Признается, что в первую волну пришлось очень сложно: наплыв зараженных и неизученный вирус, алгоритм лечения пришлось отрабатывать сразу на практике.

Мы гордимся, что работаем в инфекционке. Уйти желания не было. Хоть трудно, но всегда вперед с коллективом вместе. Эдуард Балягутдинов, заведующий отделением №1 Республиканской клинической инфекционной больницы

На сегодняшний день от ковида в больнице лечатся 200 человек, реанимационных пациентов из них 8. Это люди в возрасте, с сопутствующими заболеваниями и не вакцинированные. В периоды пика заболевания тяжелых было в разы больше – у пациентов моментально поражались легкие. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены двое. Ситуацию поменяла иммунизация.

От вакцинации есть польза. Сейчас пациенты не так часто нуждаются в кислороде, как это было в первую волну. Рустам Ахмадиев, заведующий отделением реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы

Симптомы, на которые мы обращали внимание в первую очередь, сейчас не так актуальны. Теперь необязательно исчезновение обоняния. Кашель и температура – уже признаки. Коварство вируса – в его непостоянстве и частых мутациях. Как говорят медики, он тоже хочет существовать. Самым тяжелым считается вид «дельта», на смену ему пришел «омикрон». Уже в ближайшее время он может проявиться в другом варианте.

У любых вариантов изменившегося вируса точки приложения одинаковые. Вакцина закрывает эти точки и создает иммунитет. Айгуль Галиева, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы