В Башкирии малышу с ДЦП необходимо дорогостоящее генетическое обследование

4-летнему мальчику из Стерлитамака требуется дорогостоящее генетическое обследование. Диагноз Алана Валеева – детский церебральный паралич. Он не может самостоятельно передвигаться, говорить. Телеканал БСТ и благотворительный фонд «Русфонд» запускают совместный проект по сбору денег. На обследование требуется почти 170 тысяч рублей.
ЛФК – один из главных пунктов в распорядке дня Алана Валеева. Ручки и ножки нужно хорошо разминать. Все под чутким контролем мамы. 4-летнему мальчику нравится заниматься. Это можно понять по улыбке на лице ребенка. Но сказать он этого не может. У Алана детский церебральный паралич.
После упорного труда Алан научился сам пить и есть, держать голову. Борьба идет с самого рождения. Малыша погружали в медикаментозную кому, обследовали разные специалисты. Прописали противосудорожные препараты. Сейчас у ребенка участились случаи замирания.
Для обследования нужны 167 тысяч 515 рублей. У семьи Валеевых, где работает только папа, таких денег нет. Помочь можно, просканировав QR-код с картинки ниже. К слову, всем вместе удалось помочь Еве Туйчиевой из Уфы. Репортаж о девочке позволил собрать необходимую сумму. О своем шансе на выздоровление мечтает и Алан. И этот шанс ему может подарить каждый.