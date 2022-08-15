В Башкирии малышу с ДЦП необходимо дорогостоящее генетическое обследование

4-летнему мальчику из Стерлитамака требуется дорогостоящее генетическое обследование. Диагноз Алана Валеева – детский церебральный паралич. Он не может самостоятельно передвигаться, говорить. Телеканал БСТ и благотворительный фонд «Русфонд» запускают совместный проект по сбору денег. На обследование требуется почти 170 тысяч рублей.

ЛФК – один из главных пунктов в распорядке дня Алана Валеева. Ручки и ножки нужно хорошо разминать. Все под чутким контролем мамы. 4-летнему мальчику нравится заниматься. Это можно понять по улыбке на лице ребенка. Но сказать он этого не может. У Алана детский церебральный паралич.

Проходим реабилитацию с трех месяцев. Есть большие сдвиги, нам не обещали даже того, что мы сейчас умеем. Алия Валеева, мама Алана

После упорного труда Алан научился сам пить и есть, держать голову. Борьба идет с самого рождения. Малыша погружали в медикаментозную кому, обследовали разные специалисты. Прописали противосудорожные препараты. Сейчас у ребенка участились случаи замирания.

Эпилептолог выдвинула версию, что есть генетическая эпилепсия, и она нам предложила сдать генетический анализ. Алия Валеева, мама Алана