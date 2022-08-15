Руководитель коллегии хоккейных судей Башкирии Владимир Пеганов празднует 70-летие

На работе его называют папой. Сегодня 70-летний юбилей празднует герой всех хоккейных баталий республики, человек, чья работа не заметна на первый взгляд. Владимир Пеганов – руководитель судейской коллегии республики. Он следит за работой арбитров на матчах от детского уровня и до игр КХЛ, помогает в организации турниров. Именинника поздравила съемочная группа телеканала БСТ.

Не привыкшие к вниманию, невидимые бойцы, как они сами себя называют, в перерывах игр спешат к себе в судейскую. Вести статистику по матчу, открывать калитки для штрафников, оформлять отчеты по работе бригады арбитров на играх КХЛ – это только кажется просто, на самом деле за всем этим стоит труд десятков людей.

В профессию Владимир Пеганов пришел не случайно. Раньше играл в хоккей за спортклуб «Гастелло». А по окончании спортивной карьеры, не раздумывая, пошел в судейство. И сразу понял, что нашел свое призвание.