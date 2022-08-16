В Башкирии умер ещё один малыш, упавший с пирса

В Башкирии скончался малыш, который упал с деревянного пирса. Ребёнку было 1,7 года.

Инцидент произошёл 12 августа в селе Караидель. Два маленьких мальчика – двоюродные братья – ушли со двора к берегу реки Уфы. Они забрались на деревянный пирс, но, к сожалению, оба упали в воду. Малыши были спасены и экстренно доставлены в больницу.

Пострадавших поместили под аппарат ИВЛ. Один из малышей скончался на следующий день после инцидента. Сегодня, 16 августа, стало известно, что погиб и второй малыш.