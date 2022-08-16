В Уфе при столкновении четырёх авто пострадали три человека

45-летний мужчина на «Фиат Альбеа» двигался по улице Коммунистической, когда в один момент допустил столкновение с «Тойота Камри». От удара авто отбросило на встречную полосу, где машина врезала в «Форд Фокус», который в свою очередь влетел в «Рено Дастер».