В Уфе открыли движение транспорта на месте крупного обвала грунта

Напомним, 6 мая ночью на указанном участке просела земля, что привело к возникновению воронки диаметром 50 метров и глубиной 5 метров. К счастью, пострадавших не было.

На месте обвала были начаты ремонтные работы, которые были завершены на этой неделе. Рабочие также укрепили грунт и тоннель, закачали под давлением бетон. Сверху были уложены дорожные плиты и асфальт. Планируется также нанести дорожную разметку.