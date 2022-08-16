В Уфе открыли движение транспорта на месте крупного обвала грунта

Администрация Уфы сообщила, что открылось движение транспорта на Лесном проезде. Ранее там зафиксировали провал грунта.
Напомним, 6 мая ночью на указанном участке просела земля, что привело к возникновению воронки диаметром 50 метров и глубиной 5 метров. К счастью, пострадавших не было.
На месте обвала были начаты ремонтные работы, которые были завершены на этой неделе. Рабочие также укрепили грунт и тоннель, закачали под давлением бетон. Сверху были уложены дорожные плиты и асфальт. Планируется также нанести дорожную разметку.
Фото: администрация г. Уфы.