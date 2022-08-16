В районе Уфы реконструируют тепломагистраль

В Уфе реконструируют тепломагистраль, чтобы обеспечить горячей водой новый жилой квартал и ближайшие дома. Старые трубы были установлены ещё в 1957 году. По словам специалистов, они едва справлялись со своей функцией ещё до строительства новых многоэтажек.
У рабочих формула с силой тока простая: в качестве переменной – старая труба, её делят на части. После – монтаж железобетонных блоков.
На участке фиксировали аварии. Капитальный ремонт линий 1957 года проводился 30 лет назад. Взамен старой трубе установят пенополиуретановую. Всего 188 метров.
Тепломагистраль обеспечивает горячей водой несколько тысяч жителей. В числе объектов – детские и учебные заведения. По новым трубам тепло пойдёт в конце сентября.