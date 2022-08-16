В Башкирии намерены реализовать инвестпроекты по производству солнечных панелей

Пресс-служба Правительства Башкирии сообщает, что венгерская компания «Оптимум солар» заинтересовалась проектами по производству солнечных панелей в республике.
Компания является учредителем двух резидентов ОЭЗ «Алга» – ООО «Оптимум Солар РУС» и ООО «П Соларис», реализующих в Башкирии инвестпроекты по строительству завода по производству солнечных панелей и выпуску поворотных опор для них. Общий объем инвестиций в данные проекты составит порядка 2,5 млрд рублей. С выходом на проектные мощности на предприятиях будет создано 120 рабочих мест.
«Оптимум Солар» работает на рынке солнечной энергетики уже более 20 лет и является признанным лидером в производстве и эксплуатации солнечных панелей. В ее активе – порядка 187 тысяч установленных солнечных панелей, которые ежегодно производят около 62 ГВт экологически чистой электроэнергии.
Фото: ИА Башинформ.