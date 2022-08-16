В Башкирии за сутки зафиксировали две смертельные аварии

В Башкирии за последние сутки произошли две смертельные аварии. Подробности случившегося сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

На 15 км автодороги Мраково — Семено-Петровское 35-летний водитель на «Ладе Калина» допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась. В аварии погиб сам водитель, а его 35-летней пассажирке потребовалась госпитализация. Установлено, что у мужчины не было водительских прав.

Ещё одна смертельная авария произошла в городе Кумертау. Там 32-летняя женщина на «Ладе Гранта» допустила наезд на 70-летнего пешехода. Известно, что мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте аварии.