Минздрав Башкирии рассказал, когда ждать рост заболеваемости коронавирусом

Полностью вакцинацию прошли 2 848 311 жителей Башкирии, в республике использование вакцины составляет 94%. Ревакцинировались 750 595 человек (78,6% от плана). Азат Рахматуллин сообщил, что 22 муниципалитета выполнили план по ревакцинации, рассчитанный на конец августа. Темпы ревакцинации в республике хорошие, по этому показателю регион входит в число лучших в РФ. Однако в 11 муниципалитетах уровень ревакцинации ниже 70%. Среди них Сибай, Октябрьский, Стерлитамак, Зилаирский, Мечетлинский, Иглинский, Уфимский, Баймакский, Аскинский, Ишимбайский и Мишкинский районы.