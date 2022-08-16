Минздрав Башкирии рассказал, когда ждать рост заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 16 августа, в ЦУРе Башкирии прошло оперативное совещание правительства республики. Участники собрания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.
Первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин сообщил, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в республике составляет 1,4. Это столько же, сколько в целом по России. Рост заболеваемости инфекцией ожидается к концу сентября.
Уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 65%. В инфекционных госпиталях республики для лечения развернуто 430 коек, свободный коечный фонд составляет 12%.
Полностью вакцинацию прошли 2 848 311 жителей Башкирии, в республике использование вакцины составляет 94%. Ревакцинировались 750 595 человек (78,6% от плана). Азат Рахматуллин сообщил, что 22 муниципалитета выполнили план по ревакцинации, рассчитанный на конец августа. Темпы ревакцинации в республике хорошие, по этому показателю регион входит в число лучших в РФ. Однако в 11 муниципалитетах уровень ревакцинации ниже 70%. Среди них Сибай, Октябрьский, Стерлитамак, Зилаирский, Мечетлинский, Иглинский, Уфимский, Баймакский, Аскинский, Ишимбайский и Мишкинский районы.