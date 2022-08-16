Радий Хабиров вручил медаль Жукова ефрейтору Эдуарду Ахмедову

Военнослужащий из Стерлитамака удостоен медали Жукова за участие в спецоперации. Указ о награждении ефрейтора Эдуарда Ахмедова подписал Владимир Путин.

Госнаграду солдату сегодня в ходе оперативного совещания вручил Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил воина за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите интересов страны. Эдуард Ахмедов служил старшим стрелком, в ходе боев за освобождение поселка Каменка, рядом с городом Изюм, получил осколочное ранение от взрыва снаряда.