В Уфе суд признал Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации ВС России

Сегодня Советский районный суд Уфы оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Лидер группы ДДТ на судебном заседании не присутствовал. Ранее его адвокат сообщал, что музыкант должен выйти на связь с Советским районным судом Уфы из зала заседания Дзержинского суда Санкт-Петербурга.