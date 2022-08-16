Компания АВТОВАЗ возобновит выпуск автомобилей с подушками безопасности

Концерн АВТОВАЗ возобновил сборку автомобилей, которые оснащены подушками безопасности. По информации компании, уже первые автомобили марки LADA Granta Classic'22 сошли с конвейера.

Как рассказал президент компании Максим Соколов, стоимость автомобилей с подушками безопасности увеличится незначительно. Автомобили с подушкой на водительском месте будет на 8 тысяч рублей дороже. Два «аэрбега» увеличатся в цене на 16 тысяч рублей.