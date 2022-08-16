Министерство образования Украины исключило из школьной программы изучение русского языка

На Украине исключили изучение русского языка и русской литературы в школьной программе. Об этом сообщает Министерство образования Украины.
Кроме того, в планах министерства усилить военно-патриотическое воспитание в учебных заведениях. Ведомство считает, что данная мера – это ответ на вызовы, которые возникли после начала специальной военной операции в стране.
Сообщается, что из школьной программы убрали русский язык и произведения русских и белорусских авторов. При этом министерство расширило курс зарубежной литературы. Изменения также коснутся истории, в частности, особое внимание будет уделено украинско-русскому конфликту с 2014 года.