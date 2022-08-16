Рекорд урожайности и новые рынки экспорта: итоги оперативного совещания с Радием Хабировым

Аграрии Башкортостана фиксируют рекордную за последние 3 года урожайность. Она выше даже по сравнению с удачным для земледельцев 2020-м. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провел Радий Хабиров в правительстве региона. В числе основных тем обсуждения – ситуация с башкирским экспортом и налаживание взаимоотношений с другими странами, реализация в регионе программы доступной среды и эпидемиологическая обстановка. Впервые в рамках совещания состоялась церемония награждения участника спецоперации.
Это тот случай, когда главный герой лично принимает награду. Радий Хабиров отметил, что для него большая честь – вручать столь почетный знак отличия – медаль Жукова. Указ о награждении Эдуарда Ахмедова подписал президент Владимир Путин. Ефрейтор участвовал в освобождении поселка Каменка Херсонской области. Во время боев получил осколочное ранение.
Уже традиционно в числе основных тем совещания – уборочная кампания и посевная. На сегодня аграрии под озимые культуры засеяли 5% от намеченных площадей. Уборку завершили на четверти от запланированной территории, собрав 1 млн 338 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – 31 центнер с гектара, что даже выше рекордного 2020-го.
Продукция сельского хозяйства занимает одно из ключевых мест в доле экспорта республики. К слову, общий внешнеторговый оборот Башкортостана вырос на 19% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В основной массе продукция башкирских предприятий представлена на рынках стран дальнего зарубежья, и лишь 22% – СНГ. Усиливать взаимодействия с иностранными партнерами помогают и открытые за рубежом представительства республики.
Хороший пример работы в условиях санкций – крупнейший в России завод пластмассовых изделий «Альтернатива», производство которого находится в Октябрьском. Общий рост продаж составил 18%. После Европы руководство смогло быстро переориентироваться на азиатский рынок. Широкие возможности здесь видят и в импортозамещении. Предприятие пользуется республиканскими мерами поддержки, в том числе от экспортного центра и Фонда развития промышленности.
Вице-премьер Алан Марзаев в ходе совещания рассказал о ходе реализации в республике проекта по доступной среде. Чиновники держат на контроле вопрос соблюдения безбарьерных требований застройщиками при строительстве домов. Кроме того, автопарк «Башавтотранса» уже более чем на половину состоит из полунизкопольных автобусов. С учетом требований для маломобильных граждан ведутся и работы по благоустройству подъездов и общественных территорий.
На совещании обсудили и ситуацию с коронавирусом. За прошедшую неделю уровень заболеваемости вырос на 65%, за месяц – в два раза. Значительный подъем ожидается к концу сентября. Власти напоминают о необходимости вакцинации и ревакцинации. К слову, как отметил глава республики, он процедуру ревакцинации проходит регулярно. Ну а доказательством эффективности прививки является наличие в крови высокого титра антител.