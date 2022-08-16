Башкирия вошла в пятилетнюю программу модернизации опорных дорог России

Также участники встречи обсудили безопасность. Так, в регионе камеры, которые фиксируют превышение скорости, начнут следить за выездом на встречную полосу, использованием водителями сотовых телефонов и отсутствием ремней безопасности. Пять комплексов смонтировали на аварийных участках дороги Уфа – Бирск – Янаул. За последние две недели на этой трассе серьёзных ДТП не произошло. В ближайшее время на улицах Уфы и Стерлитамака появятся автоматизированные системы контроля правил проезда перекрёстков.