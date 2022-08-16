В Башкирии врачи рассказали, как распознать мышиную лихорадку

Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в детском лагере «Спутник», где двое детей заболели мышиной лихорадкой. Девочки 10 и 15 лет попали в больницу через несколько дней после возвращения из учреждения. Медики поставили им диагноз «геморрагическая лихорадка». По данным Роспотребнадзора, дератизация лагеря перед сменой выполнялась зерновой приманкой, которая не предназначена для использования на открытой территории. В этом году в Башкортостане количество заболевших так называемой «мышкой» выросло в три раза. Один случай с летальным исходом. Пик приходится на весенне-летний и летне-осенний периоды. Как спастись и распознать вирус?

В семье Корниенко Валерий оказался первым заболевшим мышиной лихорадкой. Мужчина приехал в Уфу 11 лет назад. О болезни уже здесь в республике слышал, но никогда не думал, что столкнётся с ней.

У болезни длительный инкубационный период – больше месяца. При мышиной лихорадке отказывают почки, без лечения возможен летальный исход. Опасность ещё в том, что в первые дни болезнь легко спутать с простудой.

На что обратить внимание: стойкая лихорадка, выраженная головная боль и последующие присоединения – рвота, нарушения стула, боль в глазных яблоках, кровоизлияния в глазные яблоки, сыпь. Алия Акбарова, врач-инфекционист, заведующая отделением № 7 Республиканской клинической инфекционной больницы

После болезни пациенту необходима реабилитация и строгое следование рекомендациям врача. Среди них – исключительно постепенное увеличение физических и умственных нагрузок. В этом году в Башкортостане выросло количество таких пациентов в три раза, зарегистрировано более 700 случаев, из них один – с летальным исходом. Из последних – нашумевшая история в Салаватском детском лагере. Две девочки 10 и 15 лет попали в больницу через несколько дней после возвращения с отдыха. Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения на территории учреждения.