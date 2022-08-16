В Башкирии врачи рассказали, как распознать мышиную лихорадку

Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в детском лагере «Спутник», где двое детей заболели мышиной лихорадкой. Девочки 10 и 15 лет попали в больницу через несколько дней после возвращения из учреждения. Медики поставили им диагноз «геморрагическая лихорадка». По данным Роспотребнадзора, дератизация лагеря перед сменой выполнялась зерновой приманкой, которая не предназначена для использования на открытой территории. В этом году в Башкортостане количество заболевших так называемой «мышкой» выросло в три раза. Один случай с летальным исходом. Пик приходится на весенне-летний и летне-осенний периоды. Как спастись и распознать вирус?
В семье Корниенко Валерий оказался первым заболевшим мышиной лихорадкой. Мужчина приехал в Уфу 11 лет назад. О болезни уже здесь в республике слышал, но никогда не думал, что столкнётся с ней.
У болезни длительный инкубационный период – больше месяца. При мышиной лихорадке отказывают почки, без лечения возможен летальный исход. Опасность ещё в том, что в первые дни болезнь легко спутать с простудой.
После болезни пациенту необходима реабилитация и строгое следование рекомендациям врача. Среди них – исключительно постепенное увеличение физических и умственных нагрузок. В этом году в Башкортостане выросло количество таких пациентов в три раза, зарегистрировано более 700 случаев, из них один – с летальным исходом. Из последних – нашумевшая история в Салаватском детском лагере. Две девочки 10 и 15 лет попали в больницу через несколько дней после возвращения с отдыха. Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения на территории учреждения.
В Башкортостане медики легко лечат болезнь, при этом чем раньше начата терапия, тем меньше осложнений. Чтобы их не было вовсе, стоит соблюдать элементарные правила гигиены. В первую очередь – мыть руки. При работе в саду или огороде следует использовать медицинскую маску, которая убережет от вдыхания пыли.