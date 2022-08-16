Как многодетным семьям из Башкирии вернуть часть денег, потраченных на школьную форму

Купил школьную форму и вернул за нее деньги. В республике реализуется госпрограмма по поддержке малоимущих многодетных семей. Компенсация касается не только формы – любой одежды, купленной для занятий в школе. Какие условия необходимо выполнить, чтобы вернуть потраченные суммы?
Большую семью Губайдуллины заметят даже в воде. Сами же звание многодетной получили в прошлом году. Сын только начинает познавать мир, а старшие девочки – школьницы с разницей в год. Для кошелька взрослых подготовка к учебе всегда немалые убытки. Став мамой троих детей, Альбина воспользовалась льготами и смогла вернуть деньги, потраченные на наряды дочерям.
Компенсировать средства, на которые куплена одежда к школе, могут малоимущие многодетные семьи. Одно из условий – средний доход на человека не должен быть выше прожиточного минимума, цифра выводится путем математического расчета.
Получить возмещение за форму можно один раз в два года. Кроме того, первоклассники из многодетных малоимущих семей получат бесплатно рюкзаки с канцтоварами. Заявки на этот год закрыты. А вот компенсировать покупку одежды детям еще можно. Набор документов стандартный, предоставить их необходимо в школу, где учится ребенок. Главное – не выкинуть чеки за покупки.
Заявки на возврат средств будут приниматься до 1 октября. Деньги в семейный бюджет вернуться любым способом, который укажет родитель или законный представитель ребенка.