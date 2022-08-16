Как многодетным семьям из Башкирии вернуть часть денег, потраченных на школьную форму

Берутся доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам на дату обращения, и доходы делятся на членов семьи. Сумма не должна быть выше прожиточного минимума – 11 747 рублей.

Вера Малькова, заместитель директора филиала Республиканского центра соцподдержки по г. Уфе и Республике Башкортостан