Как многодетным семьям из Башкирии вернуть часть денег, потраченных на школьную форму

Купил школьную форму и вернул за нее деньги. В республике реализуется госпрограмма по поддержке малоимущих многодетных семей. Компенсация касается не только формы –  любой одежды, купленной для занятий в школе. Какие условия необходимо выполнить, чтобы вернуть потраченные суммы?

Большую  семью Губайдуллины заметят даже в воде. Сами же звание многодетной получили в прошлом году. Сын только начинает познавать мир, а старшие девочки – школьницы с разницей в год. Для кошелька взрослых подготовка к учебе всегда немалые убытки. Став мамой троих детей, Альбина воспользовалась льготами и смогла вернуть деньги, потраченные на наряды дочерям.

Мы купили платья, юбочки, на каждую по 3900 – нам вернули 8 тысяч. Это значительная сумма, мы бассейн смогли оплатить.

Альбина Вильданова, многодетная мама
Фото №1 - Как многодетным семьям из Башкирии вернуть часть денег, потраченных на школьную форму

Компенсировать средства, на которые куплена одежда к школе, могут малоимущие многодетные семьи. Одно из условий – средний доход на человека не должен быть выше прожиточного минимума, цифра выводится путем математического расчета.

Берутся доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам на дату обращения, и доходы делятся на членов семьи. Сумма не должна быть выше прожиточного минимума – 11 747 рублей.

Вера Малькова, заместитель директора филиала Республиканского центра соцподдержки по г. Уфе и Республике Башкортостан

Получить возмещение за форму можно один раз в два года. Кроме того, первоклассники из многодетных малоимущих семей получат бесплатно рюкзаки с канцтоварами. Заявки на этот год закрыты. А вот компенсировать покупку одежды детям еще можно. Набор документов стандартный, предоставить их необходимо в школу, где учится ребенок. Главное – не выкинуть чеки за покупки.

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Фото №2 - Как многодетным семьям из Башкирии вернуть часть денег, потраченных на школьную форму

В этом году 4 тысячи возмещение. И с этого года можно все документы прикрепить в Госуслугах.

Гузель Мингазова, ведущий специалист отдела госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан

Заявки на возврат средств будут приниматься  до 1 октября. Деньги в семейный бюджет вернуться любым способом, который укажет родитель или законный представитель ребенка.

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