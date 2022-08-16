В Башкирии 7-летний мальчик установил спортивный рекорд

7-летний мальчик из Миякинского района установил рекорд. Ислам Зайнетдинов из села Каран-Кункас выполнил упражнение подъем переворотом на турнике 500 раз менее чем за два часа. Родители юного спортсмена намерены направить видеозапись в Книгу рекордов России. Как и ролик младшего сына, который в возрасте 3 лет это же упражнение сделал 100 раз. Результаты могут стать лучшими и в мире.

Раз за разом Ислам Зайнетдинов преодолевает высоту. Приближаясь к отметке в 400 раз, 7-летний мальчик и не думает сдаваться. Главное – правильно распределять силы. В прошлом году мы уже снимали репортаж про юного рекордсмена. Тогда Исламу покорилась высота в 320 упражнений. Однако видеозапись выдающегося результата официально зарегистрировать в Книге рекордов страны не получилось.

Мы снимали на простые телефоны, видео было разделено на три фрагмента, а у нас потребовали одно целое видео. Но он настырный, сказал, что будет дальше готовиться. Роза Зайнетдинова, мама Ислама

В этот раз ошибаться уже было нельзя. Поэтому отдельно Зайнетдиновы установили видеокамеру, чтобы доказать силу своего сына. Последний отрезок Ислам прошел на одном дыхании. Рядом наблюдала и переживала вся семья и друзья. И вот он – финальный рывок. 500 переворотов позади. Такого результата Ислам не показывал на тренировках. Но благодаря упорному труду новая высота покорилась спортсмену. Усталость, конечно, брала свое.

Начало всегда сложно дается. После двухсот выдыхал странно, я переживал, но он взял себя в руки и, как обещал, побил рекорд, сделав 500 раз, молодец. Таких результатов еще ни у кого нет. Айгиз Зайнетдинов, отец Ислама

Исламу есть на кого равняться. Он хочет заниматься курэшем, как отец. Айгиз – многократный победитель международных соревнований по национальной борьбе на поясах. В мае этого года в Казани он подтвердил звание сильнейшего борца в мире. К слову, в семье есть еще один спортсмен. Несколько дней назад 3-летний Имран на турнике выполнил подъём переворотом 100 раз. Так что Зайнетдиновы представят экспертам две видеозаписи. Кстати поздравить юного рекордсмена приехал знаменитый родственник, певец Зайнетдин.

В маленькой деревне поставили два рекорда, и эти рекордсмены – мои братишки. Они сделали то, чего еще никто в мире не делал. Парню всего 7 лет, а он сделал 500 раз подъем переворотом. Надо попробовать сделать хотя бы один раз, чтобы понять, что это такое. Зайнетдин, певец, заслуженный артист Республики Башкортостан