Борцы из Башкирии выступят на Всероссийской Спартакиаде в Казани

Это спортивный форум по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. Спартакиада продлится с 10 августа по 2 октября. В соревнованиях в 39 видах спорта примут участие около 13 тысяч человек, из них 9 200 спортсменов и 3 800 тренеров и специалистов. 12 видов спорта принимает Татарстан. Там пройдут в том числе состязания по греко-римской и женской вольной борьбе. Сборная Башкортостана готовится к соревнованиям.

Тренировка необычная – сразу два повода для аплодисментов. У чемпиона мира и Европы среди молодежи Ислама Опиева родился сын. Правда, молодой отец скромно тут же вливается в тренировочный процесс, что логично. Вернувшийся после травмы Ислам Опиев должен был выступить на предстоящей Спартакиаде в Казани, но из-за перенесенного ковида предстоит месяц восстанавливаться. Принимает поздравления и директор спортшколы по борьбе Александр Григорьев – свой день рождения проводит на работе.

Об отпуске и выходных думать в эти дни, разумеется, не приходится. На носу старт сезона. Впереди первый серьезный турнир – Спартакиада в Казани. Туда приедут сильнейшие спортсмены, поэтому готовились основательно.

На соревнования в Казань поедут Александр Чегодаев, братья Валитовы, Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев. Состав отменный: Бакаев и Амриев уже зарекомендовали себя после победы на домашнем первенстве мира, Александр Чегодаев набрался опыта на российском уровне в этом году – выступил зимой и в апреле, в столицу Татарстана едет за реваншем. Воодушевлены и братья Валитовы. Когда-то ушедшие из спорта, сейчас полны сил, чтобы реализовать свои надежды на борцовском ковре.