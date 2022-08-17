Спасатели Башкирии не дали утонуть 14-летнему подростку

В Салаватском районе спасатели не дали утонуть 14-летнему подростку. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

Фото №1 - Спасатели Башкирии не дали утонуть 14-летнему подростку

Спасатели проводили профилактический рейд недалеко от деревни Чулпан на реке Юрюзань. В этот момент они заметили, что в воде тонет человек. Сотрудники ведомства оперативно вытащили утопающего на сушу.

Спасенный подросток рассказал, что заплыл так далеко, потому что рассчитывал на свои силы. Раньше он уже заплывал на такие далекие расстояния. В этот раз вернуться к берегу ему не хватило сил.

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