Куда сходить в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург ежедневно посещают тысячи туристов. Несмотря на не слишком комфортный климат, это направление не менее популярно, чем юг России. Едут сюда главным образом из-за экскурсий. Город богат достопримечательностями, музеями, театрами и галереями. Также популярные экскурсионные туры в Карелию из Санкт-Петербурга. Здесь можно насладиться видом нетронутой природы, уникальными пейзажами. Однако и в самом Петербурге есть что посмотреть.

Что посетить в Санкт-Петербурге

Посетить все достопримечательности за один тур, скорее всего, не получится. Поэтому в первую очередь стоит посмотреть:

● Дворцовую площадь. Это место по значимости сравнимо с Красной площадью в Москве. Здесь проходят парады и праздничные шествия. Зимой же устанавливается главная елка города, собирающая вокруг большие шумные компании. Главными достопримечательностями считаются императорский Зимний дворец и Эрмитаж.

● Летний сад. Он расположен на набережной реки Фонтанки, впадающей в Неву. Среди фонтанов и зеленых аллей находятся беседки, лавочки, скульптуры. Платить за вход в Летний сад не нужно. На зиму фонтаны выключаются. В апреле же сад не работает.

● Мариинский театр. Это заведение известно далеко за пределами России. Билет купить достаточно сложно, поэтому лучше бронировать его заранее. До начала спектакля можно прогуляться по зданию и насладиться великолепием интерьеров. Выход на смотровую площадку оплачивается отдельно.

● Петропавловскую крепость. Строение находится на маленьком острове, на который попадают через мост. Вход бесплатный, вы можете погулять по улицам или сходить в музей. Также можно посмотреть тюрьму для политических заключенных, увидеть камеры и услышать аудиозапись с голосами узников.

● Крейсер Аврора. Этот символ Октябрьской революции некогда был настоящим военным кораблем. Именно из него был сделан пушечный выстрел, ознаменовавший начало переворота. За вход нужно платить, однако купив билет, вы сможете осмотреть все внутреннее пространство корабля.

● Разводные мосты. Их многие считают одними из главных символов Санкт-Петербурга. Первым поднимается Дворцовый мост. В этот момент на набережной кипит жизнь: выступают артисты, продаётся еда. Можно прокатиться на катере с музыкой и рестораном. Не менее завораживающе выглядит Большеохтинский мост.