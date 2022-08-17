Спортсмены из Башкирии завоевали пять медалей на VII Международных спортивных играх «Дети Азии»

Пять медалей завоевали спортсмены из Башкортостана на VII Международных спортивных играх «Дети Азии». Форум объединил более 3000 участников из 13 государств. По итогам соревнований сборная Башкортостана завоевала три серебряные и две бронзовые медали. Отличились представители бадминтона, дзюдо, бокса и масрестлинга. Сейчас спортсмены возобновляют тренировки.

В спортзале школы-интернат №5 волану некуда упасть. Ребята, выступившие во Владивостоке на соревнованиях «Дети Азии», уже перелистнули эту страницу, оставив медали на память и опыт для продолжения карьеры. Четыре бадминтониста из Башкортостана дебютировали на международном уровне. Кира Кузнецова и София Насибуллина на призовой подиум не взошли, а вот Иван Меркушев и Фархат Шарипов волнение преодолели. Причем Фархат завоевал две бронзы.

София Белаш из Стерлитамака еще до стартов во Владивостоке была несомненным авторитетом для ребят, теперь еще раз подтвердила свое реноме. В полуфинале была сильнее соперницы из Казахстана, а в финале уступили дзюдоистке из Узбекистана.

Еще один представитель из Стерлитамака Кирилл Щелкунов занял второе место в состязаниях по мас-рестлингу.