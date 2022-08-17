В Башкирии проходят сборы представителей Российского союза боевых искусств

Подготовка полным ходом. В поселке Кирзя Караидельского района проходят сборы представителей Российского союза боевых искусств. Для большинства спортсменов это уникальная возможность подготовиться не только к соревнованиям регионального уровня, но и к российской спартакиаде сильнейших. Сюда приехали члены сборной республики и страны – юноши, юниоры и взрослые.
Так начинают свои тренировки каратисты. Додзё – ритуал, которым спортсмены и тренеры приветствуют друг друга. Представители всестилевого каратэ проводят здесь летние сборы третий год подряд. Но впервые в таком многочисленном составе. Сюда приехали около ста спортсменов. До Караидельского района добрались даже тренеры из Москвы.
Пока одни тренируются в зале, другие отрабатывают элементы на свежем воздухе. Так представители каратэ в разделе кумитэ готовятся к предстоящему сезону. Только в сентябре члены сборной Башкортостана выступят на спартакиаде России и в чемпионате страны. Затем им предстоит проверить силы на всероссийских и региональных соревнованиях
За время летних каникул отдохнуть, а заодно потренироваться успевают около 600 спортсменов. Это представители боевых искусств, а также легкоатлеты, гребцы и не только. Заезды для ребят проводятся на льготной основе. Ведь сборы проходят при поддержке фонда грантов главы республики.
В рамках проекта «Горизонты побед» проходят уроки по патриотическому воспитанию, навыкам обращения с оружием, мастер-классы по начальной военной подготовке и тестовая сдача норм ГТО.
Мастер-класс от чемпионов и рассказ о том, насколько нужна в спорте сила, но еще важнее – внутренний настрой. Отец и дочь – Альберт Минибаев и Альзана Ибрагимова – победители многочисленных соревнований по гиревому спорту. На двоих у них более пяти тысяч медалей и десятки разных рекордов.
В вечерней программе – командные игры. Но иногда ребятам устраивают настоящий праздник спорта. На сборах ребята выкладываются на каждом занятии. И таких тренировок здесь проходит по три в день. Главная цель – подготовиться к всероссийским юношеским играм в Анапе и спартакиаде страны.