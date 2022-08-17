В Уфе прошли всероссийские соревнования по бадминтону «Дружба»

В таком формате они проходят уже в третий раз. Участие в турнире приняли спортсмены из семи регионов. Среди них – бадминтонисты из Трехгорного, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Перми, Ижевска и Омска. Среди них воспитанники спортивной школы №7. Соревнования были организованы уфимским спортивным клубом «BB-club».

Мы объединяем всех любителей бадминтона. Также тех, кто только для себя открыл эту игру. Ждем всех, кто хочет заниматься спортом.

Мы тренируем и новичков, которые вообще никогда не играли, и взрослых, и детей. От 18 до 65 лет.

Всего в уфимском турнире участвовало около 100 спортсменов. Лучших выявили в одиночном, парном и смешанном разрядах. Все бадминтонисты были разделены на три группы по уровню профессионализма. А – опытные участники, Б – средняя группа и С – новички. Никаких возрастных ограничений не было. Поэтому на одной площадке могли сойтись как молодежь, так и ветераны.